"Per il Comune Durazzanino non esiste nella mappa dei danni, siamo solo una discarica di fanghi"

La segnalazione di un residente

Stavo leggendo l'articolo su Forlitoday "Timori per l'ondata di maltempo di inizio settimana: parte la distribuzione dei sacchi di sabbia nei quartieri". Leggo che la protezione civile ha provveduto alla consegna dei sacchi di sabbia nei quartieri colpiti dall'alluvione. Non per polemizzare o fare guerra tra poveri, mi chiedevo se in questi quartieri sono stati consegnati sacchi inutilizzabili, rotti, come nella mia Frazione Durazzanino. Utile come discarica per i fanghi che hanno ricoperto la città durante l'alluvione, ma non degna di ricevere sacchi utilizzabili. Noi abitanti di Durazzanino siamo arrabbiati, esasperati, per l'indifferenza di questa amministrazione. Non siamo nella mappa dei paesi alluvionati, in pratica non esistiamo, abbiamo ripulito alla meno peggio la frazione grazie al buon cuore di un ex compaesano, che ha messo a disposizione mezzi e uomini a sue spese. Ma c'è ancora molto da fare. Facciamo comodo al comune quando riscuote le nostre tasse, e ci usa come discarica, ma dov'è quando abbiamo bisogno, in che mani siamo!!!! Spero che questo mio sfogo serva a metterci in luce, Durazzanino esiste, non solo per nascondere la polvere sotto il tappeto....