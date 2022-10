E il rimborso dei voucher comunali dei centri estivi?

Recita la segnalazione

Vorrei segnalare un disservizio da parte della Piscina Comunale. Questa estate ho iscritto mio figlio al centro estivo della Piscina Comunale di Forlì. Siamo rientrati nella graduatoria per avere i voucher comunali che è uscita il 4 luglio. Ovviamente abbiamo pagato in anticipo e ci avrebbero dovuto rimborsare con un bonifico la quota versata. Ad oggi non abbiamo ricevuto nulla nonostante le numerose telefonate fatte e risposte sempre diverse. Di sicuro c'è che non manderò più mio figlio al centro estivo della Piscina Comunale di Forlì perché mi sento presa in giro.