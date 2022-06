"E' opportuno continuare ad irrigare gli "orti degli anziani" con acqua potabile?"

Recita la segnalazione: "Oggi i numerosi "orti degli anziani" disseminati sul territorio forlivese utilizzano l'acqua potabile dell'acquedotto per irrigare. Questa acqua è preziosa, può dissetare ed è un peccato utilizzarla per altri fini. Se il Comune di Forlì fosse stato un pò più lungimirante, negli anni, avrebbe fatto scavare un pozzo artesiano per ogni "orto" e, con un piccolo pannello fotovoltaico ed un accumulatore ogni orto sarebbe stato autonomo, abbattendo nel tempo le rilevanti spese delle bollette Hera. Oggi, la giusta ordinanza che limita l'uso dell'acqua delle reti per irrigare fa emergere l'arretrattezza, anche culturale, del comune. Mi auguro che l'assessorato al decentramento colga l'occasione e cominci quest'opera di miglioramento, utile alla collettività".