I timori dopo il temporale di sabato, "È ora di liberare le fogne in via Pelacano"

Riceviamo e pubblichiamo: "Gentile signor sindaco, è con estremo rammarico notare come il mio appello di 6 giorni fa sia caduto nel vuoto. Come segnalato da Loretta Poggi, coordinatrice quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, è bastato un temporale di 30 minuti per far precipitare la situazione in via Pelacano: la strada si è trasformata in un gigantesco lago marrone perché le fogne non funzionano. È frustrante vedere come i nostri notevoli sforzi delle ultime settimane siano stati vanificati da questo scarso interesse. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo svuotato cantine dall'acqua e ripulito tutto a nostre spese. È inaccettabile vivere nel terrore ogni volta che piove. Cosa mi devo aspettare per i prossimi giorni? Perché ci sono quartieri in cui si è intervenuti tempestivamente e in maniera risolutiva, mentre da noi si tentenna e si perde tempo? Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B? Mi auguro di cuore che il problema in questione possa ricevere l'attenzione che merita".