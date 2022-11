Recita la segnalazione: "Milka è scomparsa domenica 30 in zona semaforo di San Martino in Strada, probabilmente scappando verso i campi lungo il fiume. È una femmina sterilizzata, colore bianco e grigio tigrato, occhi verdi e orecchie grandi, molta paura degli estranei. Se la vedete, se qualcuno le sta dando da mangiare, per favore chiamate il 347.10.22.811, la stiamo cercando disperatamente. Grazie".