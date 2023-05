"E-state parati, siate pronti": il primo soccorso arriva a scuola

Gallery





Riportiamo la segnalazione di un lettore: "Siate pronti". Questo bellissimo motto, mutuato dal mondo scout, è la filosofia del progetto “SIETE PRONTI? EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO”, promosso dal Comitato Consorti del Rotary Tre Valli e realizzato in alcune classi quinte della primaria e terze della scuola secondaria del comprensivo dedicato ad Annalena Tonelli di Forlì oltre alle terze della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia a partire dal gennaio al maggio 2023, un’ora e mezza per classe per un totale di 200 bambini. Il Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli, con diverse iniziative, ha mostrato nel tempo sensibilità e attenzione nei confronti di temi sociali e anche quest’anno ha organizzato e sostenuto i costi relativi al progetto in stretta collaborazione con i volontari della Misericordia di Forlì, San Benedetto in Alpe e Galeata. In particolare, il progetto stesso, prevedeva di sensibilizzare i bambini alle tematiche del primo soccorso: si volevano fornire nozioni di base e di corretto comportamento da adottare in casi di emergenze e/o problematiche che possano presentarsi nella vita quotidiana.

Le tematiche discusse sono state adeguate e calibrate all’età dei bambini partecipanti anche in base alle indicazioni del Miur. L’ambiente scolastico è un luogo in cui gli alunni passano la giornata con coetanei, insegnanti, collaboratori e altri bambini, dove sperimentano la condivisione e la vita di comunità. La scuola è “luogo sicuro” da cui partire per insegnare anche a prevenire il pericolo imparando a riconoscerlo e gestirlo. La scuola è anche esperienza di solidarietà e con l’educazione civica si costruiscono le radici per sensibilizzare a cogliere i bisogni dell’altro fin dalla più tenera età. Chiunque può fare la differenza in una situazione di emergenza; chiunque può trovarsi nella condizione di dover gestire una chiamata al 118 e chiunque può farlo con consapevolezza se preparato attraverso un percorso preventivo/giocoso. Il corso si è svolto con una breve introduzione teorica con l’ausilio di slide e con la formazione di piccoli gruppi condotti e guidati dagli Operatori, in cui si sono svolte attività di simulazioni pratiche, di chiamata di emergenza e di come affrontare situazioni di pericolo. Le classi si sono dimostrate entusiaste e hanno sfruttato l’occasione che gli è stata offerta mettendosi alla prova e sperimentando cosa significhi aiutare l’altro, d’altronde di sanità in questi ultimi anni se ne è parlato tanto anche a scuola… Gli studenti hanno potuto sperimentare l’utilizzo della barella salendo anche a bordo dell'ambulanza per osservare la strumentazione e la collocazione delle apparecchiature tecniche; hanno infine effettuato ed imparato la misurazione della pressione, simulando piccole situazioni di pericolo.

Tra gli obiettivi del progetto segnaliamo: • Riconoscere una situazione di emergenza. • Riconoscere una situazione di potenziale pericolo per sé stessi e per gli altri. • Comprendere cosa significa “essere in sicurezza”. • Conoscere le procedure per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: guanti e mascherina. • Lavaggio delle mani e disinfezione. • Saper quale numero chiamare per attivare un soccorso. • Sapere quali informazioni base comunicare (chi chiama – da dove chiama – descrizione dell’accaduto). • Imparare a cosa serve e ad eseguire la posizione laterale di sicurezza. • Riconoscere un potenziale problema di ostruzione delle vie aeree. • Conoscenza delle regole di smaltimento materiale organico e utilizzato per il primo soccorso. Al termine del corso è stato rilasciato un Attestato di Partecipazione per ogni alunno. Un’altra preziosa attività del Rotary Tre Valli dunque perché, a qualsiasi età, salvare si può: basta sapere come!