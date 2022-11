"Ufficio anagrafe eccellente"

Riceviamo e pubblichiamo: "L'abitudine alle lamentele spesso ci fa sottovalutare i ringraziamenti, spesso ci auto assolviamo dicendoci "è il loro dovere" ma molto spesso accade che il personale dipendente del Comune o quanto meno di un ufficio ti facciano sentire importante....importante nel senso più stretto del termine e cioè "mi importa di te" ed è così che un problema non solo trova soluzione ma trova la gentilezza e la disponibilità da parte di chi è deputato alle risposte. E' così che un giorno ti ritrovi con mille dubbi e problemi che sembrano sovrastarti e poi trovi una donna che non conosco che nulla ha mai avuto a che fare con me, che non sa come sono fatto, non sa se sono simpatico o no insomma non sa nulla di me ma si prende a cuore il problema che gli poni e trova la soluzione che aiuta te e la tua famiglia. Spesso vogliamo arrabbiarci con chi abbiamo difronte e spesso chi abbiamo difronte lo riteniamo colpevole di tutti i disagi che ci attanagliano dalla bolletta troppo alta al simpaticone che non ci da la precedenza o l'acqua calda che al mattino non arriva in bagno e per questo quando andiamo in un ufficio pubblico il solo fatto di essere pubblico diventa lo sfogatoio della nostra repressione e invece no in quell'ufficio ci lavora gente sorridente, professionale e predisposta ai rapporti personali quindi diamoci una regolata prima di diventare maleducati o arroganti per nulla . faccio i miei più sentiti complimenti allo staff dell'ufficio anagrafe e a chi permette loro di lavorare in serenità e empatia. Grazie tanto vi dovevo C.C".