"Eco Clima non molla, ma abbiamo bisogno di un intervento delle autorità per liberare i magazzini dal fango"

L'appello di un'azienda di viale Bologna:

Ci troviamo in viale Bologna 92, in pieno quartiere Romiti, e come altri di noi siamo stati travolti dall'alluvione del 16/17 maggio 2023. Un evento che non potevamo immaginare e che ha trovato tutti inevitabilmente impreparati. Ma non ci siamo arresi, ci siamo attivati per svuotare acqua e fango da ufficio e magazzino (il tutto grazie ai numerosi volontari accorsi sul posto). Sono passati ormai 15 giorni e la situazione non è cambiata di molto per tutto lo stabile. Il fango deve essere eliminato per poter accedere ai magazzini e poterli svuotare e buttare tutto il materiale; nell'aria si respirano muffe e batteri di vario tipo visto il protrarsi di questa situazione di fango e acqua putrida.

Chiaramente dobbiamo intervenire nell'area provvisti di dispositivi di protezione di ogni tipo per proteggerci da infezioni e soprattutto dall'olezzo che si respira. Assistiamo ad un continuo rimpallo di responsabilità: amministratore di condominio, assicurazioni ed enti comunali. Chiediamo pertanto un intervento urgente da parte delle autorità competenti (comunali e non) al fine di bonificare quanto prima l'area e consentirci di poter procedere con le operazioni di sgombero. "Eco clima" non molla, ma la situazione deve cambiare. Vogliamo tornare operativi per raggiungere i nostri clienti, soprattutto quelli che come noi sono stati colpiti dall'alluvione e che si trovano in serie difficoltà ed è per questo che abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFoundMe oppure sul nostro IBAN per chi volesse contribuire

Link GoFundMe per donazione: https://gofund.me/68eea984 IBAN: IT 59 S 03069 67684 51076 8411797

ingraziamo di cuore tutti coloro che ci aiuteranno anche con una piccola offerta.