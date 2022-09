Ecocentro Alea Mazzatinti, "complimenti all'addetta di turno"

Recita la segnalazione: "Una volta segnalai un disservizio quando mi recai all'Ecocentro Alea Mazzatinti, per depositare una semplice bottiglia di plastica contenente olio usato, e la signora mi impedì di depositarla perchè non avevo fatto la fila. Ebbene oggi ritengo doveroso invero segnalare un esemplare servizio nel suddetto Ecocentro. Venerdì scorso mi sono recato con la macchina piena di oggetti e manufatti da scaricare, e con mia grande ammirazione sono stato accolto con gentilezza e premura. Infatti, la signora di turno è stata davvero gentilissima. La stessa, insieme ad un altro operatore, mi ha invitato a selezionare il materiale indirizzandomi verso i cassonetti. Complimenti e grazie per la cortesia dimostrata".