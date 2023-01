Riceviamo e pubblichiamo

"Cinque ragazzi, Francesco, Gianluca, Luca, Riccardo e Simone, che la passione per la musica ha unito in gruppo, gli "Animo". Piacciono, e non solo alla loro generazione, ne hanno dato ulteriore dimostrazione martedì 17 gennaio all'Oltremodo Birreria di Forlì. Era già successo il 22 ottobre scorso, concerto al The Abbey Pub in Piazzetta della Misura, tutto esaurito. Bravi, alla prossima esibizione".