Ho dimenticato il portafoglio in un bar, grande correttezza del barista ed efficacia della Polizia Locale

Scrive il segnalante

Vorrei ringraziare pubblicamente il proprietario del bar Lovo di piazza saffi e la polizia locale di Forli. Il 9 maggio 2024, dopo un caffè, dimenticavo il mio portafoglio nel bar Lovo sito in piazza Saffi, della dimenticanza non mi ero ancora accorto quando nella stessa giornata sono stato contatto dalla polizia locale di Forli, in quanto erano in possesso del mio portafoglio. Mi è stato riconsegnato immediatamente dagli agenti, al suo interno non mancava nulla. Mi sembra doveroso ringraziare del grande gesto di correttezza che lo stesso proprietario del locale ha avuto, certi gesti non si possono dare per scontati al giorno d'oggi, un grande esempio da imitare in casi simili. Come si raccontano i casi purtroppo di cronaca e fanno notizia, anche gesti simili è giusto che abbiano un certo risalto, al fine di poter apprezzare anche le brave persone, come in questo caso il proprietario dell'esercizio commerciale, e l'efficacia della polizia locale di cui la città di Forlì gode.

Marco