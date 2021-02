Recita la segnalazione

Desidero ringraziare i volontari, il personale sanitario per la straordinaria efficienza nell'organizzazione delle vaccinazioni presso la Fiera di Forli per gli ultraottantenni. Personale e volontari oltre ad essere professionalmente di valore sono sensibili e attenti ad ogni esigenza degli anziani. Un grazie sentito da me e mia madre