La segnalazione di un cittadino: "Ennesimo abbandono alla campana del vetro. Serve la fototrappola"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "Dopo l'ennesima segnalazione ad Alea la situazione alla campana del vetro situata di fronte al mio condominio è la stessa. Alea dopo avermi ringraziato per la segnalazione si sarebbe attivata per monitorare la zona, ciò non è successo visto le foto. Richiedo ancora una volta la foto trappola per punire una volta per sempre questi sconsiderati".