Ennesimo episodio di degrado in via Curte

Recita la segnalazione: "Ancora una volta mi trovo a segnalare un episodio di indecenza in via Curte, in prossimita' dell'incrocio con via del Signorino. Questa volta l'impresa di chi si e' reso protagonista di questa vergogna e' stata piu' ardua del "solito sacco di spazzatura" lasciato in strada. Un "bel" materasso fa parte dell'arredo urbano gia' da lunedì. Inutile commentare oltre e chiedere che vengano installate telecamere di sicurezza".

Riziero Valbonesi