"Ennesimo mancato ritiro di Alea a Branzolino, a volte abbiamo la cantina piena di rifiuti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Attivato il contratto con Alea pochi mesi fa, l’esperienza è stata pessima, le prime settimane abbiamo avuto diversi mancati ritiri dei rifiuti, ma essendo una casa dove da molto non abitava nessuno abbiamo avuto pazienza per farli “riabituare”, la questione però è sempre continuata, i ritiri non sono mai costanti e a volte abbiamo la cantina piena di rifiuti (avendo anche i bidoncini piccoli) se non fosse che poi gli addetti sono talmente delicati che settimana scorsa per non farsi mancare niente hanno lanciato probabilmente i nostri bidoncini e ce li hanno rotti. Oggi mi sento preso in giro da questo servizio (che ho già pagato come giusto che sia visto che alternative non ci sono). Esco alle 8 questa mattina tutti i vicini avevano già la carta svuotata allora capisco che non erano passati, chiamo il call center e mi dicono che erano ancora in giro e che li avrebbero subito fatti passare, nel frattempo incontro il camioncino (che palesemente era passato davanti a casa nostra senza fermarsi) e gli dico gentilmente se potevano tornare 500 metri indietro per recuperare la carta risposta “non siamo noi il camion della sua via” ripeto 500 metri ed era lo stesso che era passato davanti. Richiamo a metà mattina e mi dicono che la procedura non è così semplice e che il call center in pratica serve per farmi lamentare e che loro in qualche modo se e solo se riescono, verranno a ritirare la carta perché il serivizio funziona così e il call center a parte mandare la segnalazione non può farci nulla. Ora, mi chiedo, a parte la presa in giro, in una situazione del genere un cittadino cosa dovrebbe fare?"