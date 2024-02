Riceviamo e pubblichiamo: "Tutti dicono che in Emilia Romagna non ci sono problemi. Ma la realtà è molto diversa. Gli enzimi pancreatici non si trovano in nessun magazzino farmaceutico. E questo è un problema molto grave per tutte le persone che come me ne hanno un bisogno giornaliero di tale farmaco che sostituisce le funzioni del pancreas".