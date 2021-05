"Erba altissima all'asilo "Scoiattolo""

Recita la segnalazione: "Le foto non rendono a sufficienza la situazione al nido "Scoiattolo" in zona Ca' Ossi. Nonostante le ripetute segnalazioni al comune questa è la situazione che si presenta ancora martedì mattina. Come attività la giungla urbana sarebbe in effetti un gioco interessante, ma considerato che l'erba arriva fino al petto dei bambini, potrebbe non essere proprio indicato per quell'età. Vista poi l'importanza che riveste l'attività all'aperto, specie nella situazione attuale, limitarla (o impedirla) non mi sembra un'idea così buona. Considerato che nell'asilo (convenzionato) di fronte l'erba è stata tagliata già una settimana fa, penso che alla ditta incaricata dello sfalcio potrebbe essere richiesto un passaggio anche dall'altra parte. Spero che chi di dovere si attivi.... grazie".