Esce di casa e non fa più ritorno: si è smarrito il gatto Anselmo

Si è smarrito il gatto Anselmo: come d’abitudine, Anselmo è uscito di casa, senza purtroppo farvi più ritorno. Il micio si è smarrito in Via Coronelli, nei pressi della Caffetteria Flora, ma è abituato a "gironzolare" anche in Via Decio Raggi, via Romeo Galli, Via Silvestro Lega, Via Tina Gori e vicinanze. Anselmo ha il mantello di colore nero, è di taglia media, sterilizzato, molto affettuoso e curioso, porta sempre un collarino anti-strozzo azzurro con targhetta identificativa (nome e numeri di telefono di riferimento). Segni particolari: è completamente sdentato. Un appello a controllare giardini, cantine, scantinati, garage, capannoni e abitazioni chiuse. Ovunque Anselmo può essere rimasto chiuso o essersi nascosto. Questi i contatti telefonici: 3477126372 - 3316713699.