"Esco dall'allenamento e mi ritrovo con la bici rubata. Dallo sconforto al lieto fine. Fate attenzione"

Riceviamo e pubblichiamo: "Con la presente per raccontare quanto mi è capitato alcuni giorni fa. Mi sono recato venerdì pomeriggio in bici in palestra in via Ravegnana, parcheggiando regolarmente la bici con tanto di lucchetto. All'uscita dall'allenamento l'amara sorpresa: la bici non c'era. Ovviamente in quel momento sono stato preso da rabbia e sconforto, giacchè a maggio la mia abitazione è stata colpita dall'alluvione in zona quartiere San Benedetto, con danni ingenti. La bici per le mie necessità è un importante mezzo di spostamento. Non mi sono dato per vinto. Ho iniziato a perlustrare le aree dove abitualmente vengono abbandonate le bici, come la stazione o l'area dei Portici. Ma nulla. Ho proseguito quindi al Foro Boario. E qui il colpo di fortuna. Ho ritrovato la mia bici in via Bengasi, a pochi passi da via Gorizia. Il tragitto quindi da via Ravegnana a via Bengasi è stato piuttosto breve. Questa segnalazione per mettere in allerta chi abita in zona. Probabilmente c'è qualcuno armato di cesoie o tronchesi. Fate attenzione".