"Esercitazioni militari sopra Predappio Alta, ma le strade restano franate"

Scrive il segnalante:

Sono giorni che vedo a Montemirabello (sopra Predappio Alta), dove ho una villetta, delle esercitazioni militari. Una trentina di militari equipaggiati con tutto (armi comprese) vagano nei campi dotati anche di mezzi militari nuovissimi. Senza entrare nel merito e nell'utilità dell'esercitazione trovo che sia l'ennesimo "schiaffo" verso la popolazione della zona che ha subito (me compreso) i danni dell'ultima alluvione con le varie frane che ben sappiamo. Per arrivare a casa mia devo affrontare vari disagi dovuti alle frane e subito dopo l'abitazione non si può più andare per le frane importanti. Figlioulo ,Meloni e Von Der Leyen hanno solo fatto proclami di fatto in questa area collinare i pochi interventi sono stati fatti dai privati e tutto questo lo considero una vergogna. Se questi bravi ragazzi invece di fare i giochi alla guerra pagati da noi spendessero il loro tempo a risistemare le spese magari le nostre tasse pagate avrebbero un senso.