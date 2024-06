"La mia esperienza negativa al pronto soccorso di Forlì"

Scrive il segnalante

Può capitare, purtroppo, di doversi recare al pronto soccorso nel weekend per svariati motivi; oggi è toccato a me. Per avere una cura semplice e velocissima, reperibile però solo in un Pronto Soccorso, ho dovuto aspettare ore e ne avrei trascorse molte ancora se fossi rimasta lì in quella saletta, ignorata e trattata con tagliente freddezza. Alla fine me ne sono dovuta andare, per mia scelta. C'erano persone che attendevano dalla mattina alla sera, incredibile! Ma la cosa che mi ha colpita maggiormente nel contesto è il modo terribilmente freddo e quasi altezzoso in cui ho sentito trattare chi chiedeva informazioni alla reception. Quando si ha bisogno di aiuto per motivi di salute nessun operatore si dovrebbe permettere di trattare così la gente. Questa è la realtà del nostro Pronto Soccorso che purtroppo ho avuto modo di conoscere e mi auguro che l'organizzazione di questo importante servizio per tutti i cittadini abbia una svolta di cambiamento in positivo perché così non può andare.