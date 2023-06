"Rimborsi per l'alluvione, come dimostrare il valore di ciò che non si potrà ricomprare?"

La protesta di un cittadino:

Credo che anche stavolta saremo presi per i fondelli! Dobbiamo compilare un modulo per dimostrare che siamo stati disastrati dall'alluvione del 16maggio, per avere un rimborso. Il modulo è incomprensibile ,dovremo dimostrare le fatture di acquisto delle cose che ricompreremo.... In un garage, con armadi pieni di scarpe, scarponi, pellicce, giacche a vento, valigie, collezioni di vinili, CD,a lbum di figurine, lego, giochi in scatola, libri, tutte cose che avevano un valore, ma che non potremo mai più riacquistare. Per dimostrare, sempre tramite fatture di acquisto ,cosa potremo dimostrare?Perderemo tempo e ci faremo ancora prendere in giro, con la promessa di avere 3-5mila euro.