Ancora un "Everesting" completato: dal versante ufficiale, l'impresa di Lorenzo Mazzi

Il 23enne Lorenzo Mazzi, dell' Artusiana bike di Forlimpopoli, dopo 18 ore è riuscito nell'impresa dell'Everesting dal versante ufficiale di Bertinoro, salita anche della Nove Colli. Ricordiamo che l'Everesting è un'attività in cui i ciclisti salgono e scendono più volte una data collina, in modo da aver scalato cumulativamente 8.848 metri, ovvero l'altitudine della montagna più alta della terra. Mazzi è riuscito nell'impresa facendo 66 volte il versante ufficiale. "Sono emozionato e non ho parole, mi sono organizzato con la macchina in cima che ho usato come campo base, ho pedalato di notte e di giorno,la notte è stata una cosa emozionante,con i faretti sulla bici e solo i rumori della natura a darti manforte, è stata una giornata davvero memorabile e dura soprattutto di testa. Ringrazio la mia famiglia che mi ha dato manforte e tutti i miei amici del gruppo "locomotive valle del Rabbi"