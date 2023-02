"Fermiamo gli sporcaccioni"

Gallery



Recita la segnalazione: "Ultimamente qualcuno ha pensato bene di farsi la sua discarica personale proprio nel boschetto adiacente all'area camper di viale Salinatore. In un mese tre abbandoni differenti tutti nello stesso posto e il pianeta ne gode. Una parte di questo boschetto è recintata per contenere i conigli, ovviamente alcuni sono rimasti fuori e potrebbero ingerire materiale non commestibile e provocarne la morte. Voglio in oltre ricordare che tutto questo poteva essere smaltito correttamente e gratuitamente utilizzando l'isola ecologica, oppure chiamando Alea con una spesa di pochi euro. Questo è quello che ho trovato in rete in merito agli abbandoni. A quanto ammontano le sanzioni per abbandono dei rifiuti? Se un privato commette questo tipo di reato è soggetto a un’ammenda da 300 euro a 3.000 euro se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma tale sanzione può essere raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi. Se, invece, il trasgressore è un soggetto giuridico, esso viene denunciato all’autorità giudiziaria ed è passibile di denuncia penale con arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 2.600 a 26.000".