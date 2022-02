"Festivi e prefestivi, quattro giorni senza una ricetta medica è troppo"

Recita la segnalazione

Scrive il medico di base: "Si prega di non rispondere per evitare di intasare il servizio. Venerdi sabato e domenica lo studio è chiuso quindi è inutile inviare richieste di farmaci che prima di lunedì non saranno prese in carico. I tempi per ricettazione tramite WhatsApp sono 96 ore dalla Ricezione che avviene in orari lavorativi NO SABATO E DOMENICA NE' PREFESTIVI. Se necessita prima rivolgersi di persona in studio dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.00 - 19.00". Ora ho risposto "4 Giorni? Le persone non si rivolgono a voi per piacere...ma per bisogno ...quindi ditelo ai.. medici &co...che 4 giorni sono troppi. capisco che la sanità sia un tilt e facciate il possibile. Se si viene di persona vengono effettuate nell'immediato come può leggere nel messaggio 'E io penso...peccato che chi sta male non riesce a venire in studio'"