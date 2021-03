Fibra fantasma a Castrocaro Terme, difficile fare didattica a distanza

Al giorno d'oggi internet è diventato un servizio essenziale per tutte le famiglie, Dad, Smart working, convegni online ecc. Il Comune di Castrocaro Terme il primo dicembre 2020 pubblicizzò l'arrivo della Fibra 1000 nel paese dichiarando che era il primo comune circondario ad avere questo accesso, ancora ad oggi dopo più di 70 giorni lavorativi nessun cittadino ha avuto la possibilità di usufruire questo servizio perchè stanno ancora aspettando i tecnici per la installazione della Fibra dentro alle proprie abitazioni. Con l'arrivo dell'ennesima zona rossa per Coronavirus, ritorna il calvario. Connessioni che si interrompono durante una lezione, immagini sgranate e conversazioni che saltano quindi impossibile avere un servizio decente tanto pubblicizzato dal Comune. Capisco il periodo difficile con tanti problemi più importanti che devono affrontare i piccoli Comuni ma questo problema non è da lasciare nel dimenticatoio perchè il figli hanno diritto di seguire le lezioni in modo regolare. Io sono uno studente/lavoratore e mia moglie deve fare convegni importanti con Medici e Professori Online e spesso uno dei 2 ha dovuto rinunciare a collegarsi per problemi di connessione lenta. Chiedo al Comune di Castrocaro Terme che venga fatto qualcosa, in modo celere, per questa fantomatica Fibra tanto pubblicizzata che ormai è diventata essenziale per il perido che stiamo vivendo.