"Fiera in paese, code e attese di oltre un'ora per poter transitare"

La segnalazione di un lettore:

Pessima gestione del comune o di chi gestisce la fiera con code lunghissime di auto di almeno un'ora a Civitella e attese infinte. Ho cercato di segnalare per avere un intervento da parte della polizia municipale ma non rispondeva nessuno, ho provato a quel punto con i vigili di Forlì ma hanno chiuso dicendo di sentire con il 112. Mi viene da dire se non siete capaci di organizzare eventi forse è meglio non farli, perché ha creato solo dei gran disagi a chi abita lì e per necessità deve assolutamente transitare. Vergogna