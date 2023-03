"Hanno rubato i fiori dalla tomba di mio padre. E' una cosa orribile"

Recita la segnalazione: "Il 19 marzo è la festa del papà. Dopo nove mesi che il mio papà non c'è più mi sono recata al cimitero di San Martino in strada dov'è sepolto. Quando mi sono avvicinata alla tomba non ho trovato più i fiori e le piantine che erano state messe lì settimana scorsa. È una cosa orribile rubare i fiori ai morti. Queste cose non dovrebbero accadere, specialmente in un giorno come questo".