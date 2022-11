Fiumi di ricordi: si ritrovano i "burdel ad Caiossi"

"Ed eccoli qua, chi burdel ad Caiossi. Si sono ritrovati venerdì sera, all'Antico Borgo di Carpena, ormai sessantenni e oltre, chi già in pensione e chi conta quanto gli manca, a ricordare i tempi in cui abitavano nei palazzoni del quartiere e giocavano nei cortili decine di bambini e su stava con i portoni aperti e le chiavi nelle toppe delle porte come famiglie allargate.

Hanno frequentato tutte le scuole in via Ribolle, da cima a fondo, e la parrocchia di don Natale. In poche strade, tutto il loro mondo e i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza e dei vecchi, anche quelli che non ci sono più, hanno reso speciale, emozionante e talvolta commuovente il loro incontro. Alla prossima, burdel".