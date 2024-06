"Fognature d'antiquariato tra viale 2 Giugno e viale Bolognesi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Il quartiere chiuso tra Viale Corridoni, Viale 2 Giugno e Viale Bolognesi è sorto nei primi anni del novecento e così il suo sistema fognario. Io ci abito da 70 anni e non ricordo lavori importanti alle fogne. Le acque nere non sono separate da quelle chiare e, ogni volta che fa un acquazzone, ci ritroviamo con 15/25 centimetri di acqua putrida negli interrati che risale dai chiusini e che scende dalla strada attraverso gli scivoli dei garage. Finché non si separeranno le acque chiare da quelle scure anche per i frontisti è impensabile fare ammodernamenti alle proprie fogne. Sicuramente i quartieri più antichi dovrebbero essere una priorità dell' amministrazione che purtroppo nei passati 5 anni ha preferito sperperare le nostre tasse in cose inutili come lo smontaggio della pensilina di piazza Saffi che andava semplicemente demolita certamente con costi minori".