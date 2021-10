Forlimpopoli, l'11enne Kevin Savoia conquista la cintura nera di Taekwondo

Dopo 7 anni di duri allenamenti Kevin Savoia di Forlimpopoli del centro sportivo Maestrale riesce a diventare cintura nera di Taekwondo. Arte marziale Coreana, il Taekwondo, tra le piu' popolari al mondo in termini di praticanti, per chi non lo sapesse, e' basato principalmente sull'uso di tecniche di calcio. Il che significa che bisogna avere una forza fisica non indifferente. Il piccolo Kevin, a solamente 11 anni ha dato grande filo da torcere agli avversari in questi anni nelle varie competizioni. Orgoglioso il suo maestro, Francesco Frulli, in questi anni standogli fianco a fianco, ha raggiunto questo traguardo cosi' prestigioso a questa tenera eta'. Fieri anche i suo genitori, Elisa e Giulio che lo hanno supportato in questi anni.