"C'è chi approfitta dell'emergenza per liberarsi dei rifiuti"

Recita la segnalazione: "Alcuni concittadini inqualificabili che non sono stati nemmeno sfiorati dall'alluvione stanno approfittando della tragedia che ci ha colpito per svuotare le loro cantine e depositare cumuli enormi di rifiuti assolutamente non infangati davanti ai loro palazzi (vedasi ad esempio via Corelli, viale Bolognesi o anche viale Salinatore marciapiede destro), mentre stiamo giustamente aspettando in fila che possano venire a rimuovere le tonnellate di roba e fango dalle nostre case e piazzali. Che pena, che tristezza e che rabbia aver ricevuto l'aiuto da volontari di tutta Italia e trovarsi con concittadini così miserabili".