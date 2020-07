Dal 3 al 7 agosto, la Croce Rossa Italiana Comitato di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, organizza il "Forum Liviii Summer Cri 2020", un centro estivo aperto a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni presso la Scuola Primaria "G. Bersani". Sarà un’occasione per divertirsi, incontrare nuovi amici e conoscere il mondo della Croce Rossa insieme ai Giovani CRI, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Il costo del campo è di 50 euro comprensivo del pranzo. Per info: 338-6039834 (Valentina)