"Frattura in un bambino di 18 mesi trattata con scarsa attenzione al pronto soccorso"

La presente per segnalare un trattamento a dir poco scandaloso da parte dell’ortopedia del Pronto Soccorso. Portato mio figlio di 18 mesi per un trauma distorsivo, è stato rimandato a casa dopo una sommaria visita e senza aver eseguito alcun controllo radiografico, perché secondo il medico non era necessario, invitandoci a ripresentarci nel caso in cui la zoppia fosse protratta nei giorni seguenti. Tre giorni dopo, siamo stati costretti a ripresentarci, inviati dalla pediatra dopo una scrupolosa visita ambulatoriale, per una radiografia urgente. Emerge quindi la presenza di ben due fratture, che a questo punto possono essere state aggravate dalla mancata immobilizzazione a seguito del trauma. Posso capire che fosse fine turno, ma la scarsissima attenzione con cui è stato trattato il caso poteva portare a danni importanti.