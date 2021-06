Recita la segnalazione:

Si legge che è stato approvato il "Free Pass Estivo Start Romagna" per i ragazzi Under 26 con abbonamento per il pullman solo se residenti a Forlì, ma scusate quei ragazzi che abitano in un comune limitrofo diverso? Perchè non possono usufruire della stessa agevolazione visto che anche loro hanno pagato un abbonamento?