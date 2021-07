Furto di una borsa nel parcheggio del supermercato

La segnalazione

Un mese fa, per l'esattezza sabato 12/06/2021, sono stata vittima di un furto avvenuto nel parcheggio dell'Eurospin di Viale Bologna a Forlì. All'uscita del supermercato ho caricato la spesa in macchina e lasciato la borsa sul sedile passeggeri. Ho chiuso la macchina con il telecomando ed ho sentito un suono strano (hanno disturbato la frequenza con uno jammer), la macchina non si era chiusa, ho richiuso la macchina e sono andata a mettere a posto il carrello, ma al ritorno la borsa non c'era più. Non essendo riusciti con il disturbatore di frequenza ad aprire la macchina, hanno scassinato la serratura nel giro di pochi secondi e non me ne sono accorta subito, solo qualche giorno dopo quando ho provato ad inserire la chiave mi sono accorta che non entrava e che la serratura era stata manomessa. A qualcun altro è successo la stessa cosa? Comunque non ho ritrovato nulla, né documenti né cellulare