Si assenta due ore da casa, il ritorno è amaro: la bicicletta è sparita

Riceviamo e pubblichiamo: "Nella mattinata di lunedì 10 ottobre è stata rubata una bicicletta da donna color giallo chiaro con su scritta Cinzia Village sul telaio. Il furto è avvenuto fra le 9 e le 11 dal condominio di casa mia durante la mia assenza da casa. La bicicletta era dotata di cestino nero solo davanti e aveva qualche piccolo difetto ai freni a causa di un incidente subito . Mi è stata rubata dal cortile interno di casa mia dal posto auto . La bicicletta era inoltre legata con una catena di grosso calibro dotata di sistema antifurto. Al momento del ritorno a casa oltre alla amara sorpresa non era presente nemmeno la catena . Questa segnalazione è semplicemente a titolo informativo per avvertire come ancora oggi il furto delle bici sia ancora un grosso problema".