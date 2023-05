"Furto di un zainetto blu K-Way durante lavori per alluvione"

Riceviamo e pubblichiamo: "Devo purtroppo riportare che domenica, durante delle operazioni di donazioni di mobilio per chi ha avuto danni a seguito dell’alluvione, presso la casa di famiglia sita all’incrocio del semaforo tra viale Bolognesi e viale II Giugno, nonostante il cancello chiuso, due ragazzini tra i 15 e 18 anni, caucasici, alti e vestiti di nero, si sono fermati con un motorino nero. Hanno evidentemente atteso che tutti fossero in casa, hanno aperto il cancello, si sono introdotti in giardino e hanno rubato uno zainetto K-Way blu, con dentro il portafogli e cellulare di mia madre, i suoi occhiali da vista, e dei ricordi di famiglia che erano dentro lo zainetto. I ragazzi avevano l’uno un casco nero e l’altro un casco arancione.

Sono stati visti anche da tre testimoni che hanno urlato per tentare di fermarli, che abitano di fronte alla casa, in viale II Giugno, e ci hanno informato che i due ragazzi sul motorino nero si sono allontanati lungo lo stesso viale in direzione Rocca. Mentre sporgevamo denuncia, siamo anche riusciti a geolocalizzare il telefono, ed è risultato arrivare tra viale dell’Appennino e via Gian Raniero Paolucci Ginnasi. Sono effettivamente stati visti dei ragazzi vestiti di neri nel parchetto attiguo, il Parco Luciano Caselli, che si sono mostrati agitati alle nostre domande, una volta giunti in loco. I carabinieri sono al lavoro per risalire alla targa del motorino e sulle immagini acquisite, ma nel frattempo, se qualcuno avesse informazioni e avesse ritrovato lo zaino e qualcosa al suo interno, si può recare presso la stazione dei carabinieri di Corso Mazzini che seguono il caso, e lasciare il proprio nominativo così da permetterci di ricompensare il gesto".