Saltata dal terzo piano: si è smarrtita una gattina in centro storico

Si chiama Cicci, ma risponde al nome di 'more. Si tratta di una gattina di una gattina di un anno e mezzo, scomparsa da Corso della Repubblica, all'altezza dell'Hotel della Città. Ha gli occhi verdi e il manto tricolore. Racconta la proprietaria: "Il 28 luglio (mattina) mi sono svegliata e non era a casa. Può essere soltanto andata giu dalla finestra aperta. Il fatto che non l'abbia trovata di sotto vuol dire che il salto non le ha recato danni gravi. Ma, è sicuramente terrorizzata, affamata e sola. Le ricerche per ora non hanno avuto buoni risultati, il parcheggio interno dei condomini è grande ed affiancato da altrettanti giardini, compreso quello dell'Hotel in ristrutturazione. Ho cercato in ogni angolo ma visto il casino di giorno proverò a cercarla stanotte, quando tutto sarà più tranquillo, sperando lo sia anche lei. Nel frattempo, vi chiedo di avvisarmi in caso di avvistamento nei dintorni"