Gattino scomparso a Roncadello

Via del Canale, 32 · Roncadello

Recita la segnalazione: "Durante la mattina del 15 settembre, dalle 09:00 alle 12.00 circa, è scomparso un gattino nelle immediate vicinanze della scuola agraria di Roncadello. Se qualcuno dovesse aver visto o sentito qualcosa è pregato di avvisarmi. Anche in caso di avvistamenti. Potrebbe essere salito in qualche macchina parcheggiata proprio fuori dalla scuola agraria di Roncadello, vi prego condividete se potete, grazie. 347-2655559".