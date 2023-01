Via Redefossi · Carpena-Magliano

Recita la segnalazione: "Da sabato mattina questo gatto è apparso nella zona di Via Redefossi a Carpena. Non è della zona e probabilmente si è perso. E' molto amichevole ed è arrivato a casa nostra seguendo il nostro gatto, entrando senza pochi problemi e facendosi accarezzare. E' un maschio. Sembra giovane e non sterilizzato ed è molto vocale, ma forse perché spaesato".