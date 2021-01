Gatto persiano smarrito alla Cava, l'appello: "Ha un immenso valore affettivo"

Recita la segnalazione: "Ho perso il mio gatto di 13 anni venerdì mattina alle 7.30, zona Cava. È un persiano, non ha il pedigree ed è nero con gli occhi gialli. Purtroppo è rimasto per le scale del condominio ed un residente lo ha portato fuori dal cancello. Non lo abbiamo più ritrovato. È molto socievole, si fa prendere facilmente. Pensiamo che qualcuno lo stia tenendo in casa e non c’è lo voglia ridare perché lui non sarebbe mai andato lontano, visto che comunque è un anzianotto. Ha paura degli ambienti esterni. Offro una buona ricompensa di 500 euro a chi me lo riporterà a casa. Non è un gatto che ha un grande valore monetario, ma per noi della famiglia ha un immenso valore affettivo".