Abbiamo perso un gatto, Ciro, da domenica 2 ottobre non torna a casa da via Achille Cantoni ( Forli ) zona centro storico. Se qualcuno lo vedesse è pregato di contattare Marianna 393-2788756. Si ringrazia per la gentile attenzione. Segnalazione di Maurizio Naldi, C.T.Q N.2 comune di Forli.