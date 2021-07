Via Ruggero Leoncavallo, 2 · Ronco

Recita la segnalazione: "Felix è scomparso martedì da casa (via Leoncavallo 2, traversa di via Puccini zona Ronco). E' un gattino di taglia media grigio con sfumature tigrate, molto socievole senza collare né microchip. Per qualsiasi cosa contattare subito 3460587274. Vi ri grazio tanto".