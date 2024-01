Gatto trovato legato per le zampe dentro ad una borsa chiusa: "Ora ha una famiglia ed è amato, denuncerò"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ritrovato in zona Villagrappa un gatto legato per le zampe dentro ad una borsa addirittura chiusa. Ora è al sicuro ed è in buone mani. È magro e disidratato, ma se la caverà perché ha trovato una famiglia che lo ama. Diversa sarà la sorte di colui che ha compiuto tale gesto. Voglio comunicargli anche che provvederò a fare denuncia. Voglio ricordare che il maltrattamento e l'abbandono degli animali è punito severamente. Ma mai punizione sarà eguagliabile al gesto ignobile che ha fatto".

Massimo