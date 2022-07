"La gentilezza dell'operatore Alea": il ringraziamento di una cittadina

Recita la segnalazione: "Lunedì, come tutte le mattine quasi all'alba un operatore Alea ha svuotato i bidoni dell'umido come se appoggiasse un petalo su un tappeto erboso...di velluto, lo ha fatto talmente silenziosamente e delicatamente che si sentiva solo in lontananza il "bip bip" del camioncino che avanzava. Non so chi sia quell'operatore tanto educato e delicato nei confronti di noi "belli addormementati". Ho ringraziato l'operatore successivo al ritiro della plastica, ma non ha saputo dirmi chi fosse di turno per il ritiro dell'umido. Grazie operatore, qualunque sia il suo nome...grazie perché ogni mattina contribuisci a rendere la ns vie e la ns città pulite e decorose e grazie per averlo fatto con garbo e gentilezza nei nostri confronti (a differenza di tanti suoi colleghi che sbattono i bidoni senza ritegno, urlano e mandano il camioncino a pall .nonostante non sia ancora sorto il sole). Grazie davvero di cuore con immenso rispetto per il suo operato. Tanto quanto quello che ha portato Lei con noi abitanti di Via Pola a Forlì. Buon lavoro ed ancora i miei complimenti! Si parla quasi sempre di aspetti negativi, ma in Alea ci sono anche persone che lavorano così!"

Manuela Susanna