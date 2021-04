"Gentilezza e amorevolezza nel rapporto con il malato": i ringraziamenti al personale del Pronto Soccorso

Recita la lettera: "Un'imprevedibile notte di Pasqua a cavallo con il lunedì di Pasquetta, trascorsa al Pronto Soccorso del Morgagni-Pierantoni di Forlì, a causa di un problema di ipertensione di mio marito, mi ha fatto sentire l'esigenza di fare alcune considerazioni riguardo il nostro Servizio Sanitario locale. Non è stata la prima volta, certamente, che per motivi personali e famigliari, mi sono trovata a dover fare ricorso al servizio di Pronto Soccorso e devo dire che in generale, pur nel disagio della situazione specifica, ho avuto sempre l'impressione di grande attenzione e professionalità. Non sempre questo è scontato (avendo avuto anche esperienze dirette e indirette di pronto soccorso di altre regioni), ma ancor meno sono scontati, gentilezza e amorevolezza nel rapporto con il malato.

La notte di Pasqua, io e mio marito abbiamo avuto modo di toccare con mano, una delicatezza del personale in turno, che ci ha davvero toccato. Questa attenzione nei nostri confronti e nei confronti dei tanti anziani e bambini presenti in quella serata speciale di festa, non è passata inosservata. Non conosco i nomi di questi operatori in turno, la notte di Pasqua, ma voglio inviare un sentito grazie a questi operatori in modo particolare e a tutti gli altri in generale, che anche in giorni come questi, di festa, ma anche di grande fatica fisica e psicologica, si prende cura in modo lodevole, con un'attenzione che sicuramente va aldilà della dovuta professionalità del ruolo".

Della Monti