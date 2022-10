"Dal giorno dell'inizio lavori salta la raccolta rifiuti"

Recita la segnalazione: "Vorrei presentarvi il problema che sto passando con Alea, società di gestione dei rifiuti. Abito in Via Bagalona nel comune di Bertinoro, dove dal giorno 7 ottobre stanno facendo lavori nel Fossato. La strada è chiusa (come da indicazioni) nel tratto compreso fra incrocio con via Lunga e incrocio con via Ceredi (quella del Caseificio Mambelli). Quindi davanti casa mia rimane aperta, basta solamente fare il giro. Da questo giorno niente piu svuotamento dei bidoni di plastica e carta. Più che fare segnalazioni non sappiamo che fare".