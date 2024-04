"Giardino della Scuola dell’infanzia lasciato a se stesso"

Gallery





Riceviamo e pubblichiamo: "Volevo segnalare una cosa molto grave e importante per la salute dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Giovanni Querzoli,di via Duilio Peroni. Quando giocano in giardino nel quale non c’è più erba ma solo terra, alzano una gran quantità di polvere che viene respirata da loro e anche dalle educatrici causando nei bambini problemi respiratori di vari tipi, La cosa non è più sostenibile perché si protrae da più di un anno, la salute dei bambini è molto importante è stato segnalato il problema diverse volte, ma chi si occupa del verde pubblico e quindi anche dei giardini della scuola non sa come fare per risolvere il problema. I genitori siano preoccupati".