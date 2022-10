"Ginnasio Sportivo, bambine costrette a cambiarsi nell'atrio, per terra e nelle correnti d'aria"

Recita la segnalazione

Come si può pensare di chiamare palestra i locali del Ginnasio sportivo di viale della Libertà? I locali adibiti a palestra sono soggetti al rispetto dei requisiti previsti per la normale licenza di agibilità. Ma sicuramente chi gestisce questa palestra lo saprà meglio di me. Però è invitato a venire a vedere le condizioni, delle bimbe di 3,4,5,6 anni, nelle quali sono costrette a prepararsi, cambiarsi e aspettare il proprio turno di danza o altro. Praticamente lo fanno nell’atrio del piano terra durante il passaggio di chiunque, alla vista di chiunque e alle correnti perché l’atrio ha 2 ingressi, dal lato Nord e dal lato Sud. Tutto ciò avviene per terra. Si perché non ci sono panchine. Sarebbe tutto giustificato se il costo della palestra fosse irrisorio. Speriamo che prima dell’inverno è dei freddi chi deve prenda le giuste precauzioni.